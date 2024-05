"Noi che ci crediamo ancora". Sette donne rilanciano i lidi: "Estensi, una perla di eventi"

"Noi che ci crediamo ancora", così si chiama il gruppo di donne che ha un unico obiettivo, rilanciare lido degli Estensi. Sono imprenditrici, negozianti, professioniste. Tutte unite da quella che è una passione, dare nuova vita ad una località che sentono un po’ loro. Dice Chiara Gatti, dalla scrivania dell’agenzia immobiliare Toni Guerzoni dove lavora da anni: "Il gruppo è nato durante un periodo di crisi per la località turistica, poca gente in giro, attività che facevano fatica a decollare, ad andare avanti. Allora ci siamo incontrate ed abbiamo deciso che dovevamo fare qualcosa". Detto fatto. Si rapportano con il Comune, studiano una serie di manifestazioni. "Abbiamo contatti continui con l’amministrazione – spiega ancora, l’entusiasmo che trapela dalle sue parole –. Stiamo creando un bel calendario di eventi per l’estate. Alcuni di questi verranno fatti dove c’è la fontana". Non c’è che l’imbarazzo della scelta per i turisti che arriveranno sulle nostre coste e al lido degli Estensi. "Stiamo progettando serate musicali, eventi particolari tutti uniti dal desiderio di portare la gente in strada, a spasso tra i negozi. Dobbiamo renderci conto che siamo noi i protagonisti della vita di questa località e, nel rispetto dei ruoli, dobbiamo essere noi a rimboccarsi le maniche". Una sorta di appello a fare squadra, mettendo da parte magari le solite lamentele. "Chi vuole darsi da fare con noi – il suo invito – per questa splendida località non deve far altro che un passo avanti, stiamo cercando collaboratori, persone di buona volontà pronte a dare il loro contributo per il nostro bellissimo lido". Alcune iniziative saranno a tema, altre si legheranno alle manifestazioni che coinvolgono un po’ tutta la riviera. Tra queste la notte rosa che trasformerà la Romagna in una immensa Dance Floor, secondo il nuovo format creato da Claudio Cecchetto. Non mancheranno le tavolate, i flash mob in riviera. "Le idee ci sono, serve solo la passione e la forza di credere nel futuro dei nostri lidi", conclude. Siamo già al conto alla rovescia. Tra 15 giorni circa ci sarà ‘Mare in fiore’, la prova del fuoco per il gruppo che conta sette donne.