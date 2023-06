"Noi, collante per favorire le opere"

Ferrara Mare,

autostrada, Romea.

viabilità che zoppica...

"Disegnare la mappa

dello sviluppo infrastrutturale, partendo dal basso, dalla domanda delle imprese – risponde Paolo Govoni,

vicepresidente

Camera di commercio – ed indicando ciò che proprio gli operatori ritengono indispensabile, tra opere in programmazione e anche nuove ipotesi di progetto. E’ questo l’approccio che, insieme al presidente Guberti ed alle associazioni di categoria, già prima dell’accorpamento, abbiamo seguito, con l’obiettivo di fornire al governo, alla Regione e agli enti territoriali un contributo per una migliore strategia in materia. E l’adeguamento della Ferrara Mare, tra le principali priorità evidenziate dal mondo economico, rappresenta una condizione essenziale per aumentare la produttività e la competitività del nostro sistema territoriale"

Quali sono le soluzioni?

"Abbiamo bisogno di un collegamento con il mare che sia al passo con i tempi e con l’espansione del traffico, in particolare turistico. Anche per questo definire il ‘progetto Ferrara mare’, comprenderne la domanda, stabilirne le priorità, reperire i finanziamenti per la sua attuazione è una delle sfide da portare avanti senza indugi, una sfida del fare perché i ‘costi del non fare’ minano la capacità delle nostre imprese di recuperare il terreno perso in questi anni di crisi economica e compromettono lo sviluppo futuro del territorio"

Il vostro ruolo?

"Le Camere di commercio, a cominciare da quella di Ferrara e Ravenna, hanno permesso negli anni la realizzazione di numerose infrastrutture strategiche per lo sviluppo economico contribuendo alla nascita di fiere, aeroporti, autostrade, mercati, porti e interporti. Continueremo a svolgere la funzione di collante tra sistema economico ed enti locali e nazionali, non tralasciando l’ascolto delle esigenze delle imprese e fornendo il nostro contributo per una nuova strategia per lo sviluppo di infrastrutture moderne".