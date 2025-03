"Noi, da Buenos Aires per il Carnevale"

"In questa domenica abbiamo portato noi i colori, visto che il sole è stato un po’ assente. A regalare il sereno ci ha pensato il Cento Carnevale d’Europa con la nostra carica, la nostra adrenalina, le nostre emozioni". È soddisfatto Riccardo Manservisi della quarta giornata di sfilata della kermesse che ancora una volta ha fatto sognare. La giornata di domenica ha visto la giuria esprimere il proprio voto per l’ultima volta prima della grande sfilata finale del 16 marzo. "Nel pubblico c’era gente anche la Buenos Aires, dalla Slovenia oltre che da tutta l’Italia – prosegue –. Tornano a casa tutti contenti lasciando recensioni ottime, con le mani piene di gettito, bei ricordi e belle foto". Da lontano in direzione Cento. "Sapevamo che era un bel carnevale e abbiamo deciso di venire – racconta proprio la coppia argentina che abbiamo avvicinato in piazza –. In Italia eravamo già stati, ma a Cento è la prima volta". E ora si vola verso l’ultima domenica. "Sarà un gran finale e poi vinca il migliore – prosegue Manservisi –: avremo anche uno spettacolo piromusicale diverso dal solito. Con questa domenica si sono chiuse le votazioni della giuria, quindi il Carnevale tecnicamente ha già un vincitore. Il livello dei carri si è alzato incredibilmente e ha dato grandi emozioni e grandi opere. Quindi un grazie immenso va a tutte le associazioni carnevalesche. Si sono superate dopo aver passato un anno intero a lavorare e questo mi commuove perché sappiamo bene tutto l’impegno che c’è dietro. Non saranno mai abbastanza i ringraziamenti o la gratitudine nei loro confronti".

Domenica, si diceva, il carnevale avrà il vincitore. "A premiare avremo l’assessore regionale Roberta Frisoni con deleghe a turismo, commercio e sport – conclude –. È annunciata anche la presenza di Stefano Bonaccini, europarlamentare da sempre amico del carnevale". Nell’ambito della kermesse, sabato si terrà un importante convegno dal titolo ‘Le sfide globali per il futuro del sistema agroalimentare italiano’ nel salone di rappresentanza Credem con inizio alle 10. Vedrà coinvolti i protagonisti delle filiere agroalimentari italiane per discutere insieme sulle sfide globali per il futuro. Interverranno Claudio Biondi, vice presidente Cantine riunite e Civ, presidente Consorzio Lambrusco, Luigi Bravi, presidente di Orva, Domenico Brisigotti, direttore generale Coop Italia, Luigi Cremonini, presidente gruppo Inalca, Maurizio Gardini, presidente di Conserve Italia e di Confcooperative, Maurizio Moscatelli, amministratore delegato di GranTerre, Dino Negrini, amministratore delegato del gruppo Negrini, Giovanni Rana, presidente del gruppo Rana; Alessandro Zucchi e social responsability manager del gruppo holding Pivetti. Annunciata anche la presenza dell’assessore regionale Vincenzo Colla.

Laura Guerra