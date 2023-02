"Noi donne, una ricchezza Forza rosa per le aziende"

"Dobbiamo sgomberare il campo da un equivoco. Il mondo dell’agricoltura è formato per la maggior parte da maschi ma non è per niente maschilista. Anzi, c’è un forte rispetto del ruolo della donna, alla quale viene riconosciuta grande importanza", Claudia Guidi, 28 anni, laureata, un master alla Bocconi rappresenta due universi, quello femminile e quello dei giovani. E’ vicepresidente di Confagricoltura, crede nel cambiamento in atto tra i filari dopo gli anni bui, quando i ragazzi lasciavano la campagna per cercare un futuro in città, in qualche ufficio. "I miei coetanei hanno capito"

Cosa?

"Che lavorare in campagna è un’occasione per realizzare i propri obiettivi, per tagliare traguardi, avere soddisfazioni"

Anche l’immagine è cambiata

"Sì, un risultato del nostro lavoro come associazione di categoria. Siamo riusciti a cancellare diciamo così l’immagine bucolica. L’agricoltore non è più il ragazzo con il fazzoletto al collo ed il forcone. Ci sono ragazzi al volante di trattori 4.0, macchine complesse. Hanno una fortissima professionalità, questo oggi viene richiesto"

Con la crisi per i giovani manca il lavoro

"Purtroppo, lavorare nell’azienda di famiglia è un’opportunità"

Le donne?

"Ci siamo, tante ragazze fanno questo mestiere con passione. Si sono avvicinate alla terra anche grazie alle nuove tecnologie che rendono meno pesante svolgere certi compiti"

La manodopera si trova?

"Manca ed è poco specializzata. Abbiamo una bella squadra di donne che lavorano per noi da anni, da sempre. Siamo diventati una grande famiglia".