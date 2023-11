NOI FERRARESI

Caro Carlino,

sono in pensione ormai da qualche anno e ho usufruito del ruolo di “esodato” uscendo dal mondo del lavoro ancora abbastanza “ giovane”. Detto questo, non posso dimenticare anni di lavoro anche duri, stressanti, privi di soddisfazioni vere, immerso in problemi che più di una volta mi hanno messo nelle condizioni di fare scelte definitive, che non ho fatto anche per avere famiglia e figlia piccola. Mi sono chiesto tante volte se “affittare” il mio tempo più importante e prezioso in quanto ero giovane e pieno di progetti e sogni, valesse la vanvera. Ritmi snervanti, di fronte a persone spesso insensibili e pure maledicate, ansie continue, malumori, ripicche di colleghi e superiori, insomma chi ha lavorato sa cosa dico. Eppure ho accettato e sono uscito da quel “ viaggio” anche soddisfatto di me, dopo anni di incertezze sul futuro. Questa è la vita, adesso mia figlia sta attraversando il solco delle esperienze che io ho avuto e subito e, da padre, credo responsabile e serio, faccio di tutto per aiutarla sostenerla come abbiamo fatto per farla laureare, facendole soprattutto capire che senza sacrificio nulla si ottiene, che nessuno ti regala nulla, ma che l’onestà e la serietà prima o poi la ripagheranno di tutto quello a cui oggi deve rinunciare. La sua libertà di donna in “affitto” di qualcun altro in cambio dell’ambito stipendio.

m. s.