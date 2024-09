"Noi, insieme per le giovani generazioni"

"Si svolge nella splendida cornice di Ortigia il G7 agricoltura a cui hanno aderito anche molti rappresentanti del continente africano con i capi delegazione di Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Kenia, Mauritania, Senegal, Sud Africa, Tunisia, Uganda e altre organizzazioni internazionali", con queste parole esprime il suo entusiasmo per la manifestazione che ha riunito il mondo dell’agricoltura Mauro Malaguti, parlamentare di Fratelli d’Italia.

"Un’importante occasione per rafforzare la cooperazione tra i membri del G7 e il continente africano – prosegue –. Un laboratorio di scienza e innovazione in agricoltura e pesca per l’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, a beneficio delle giovani generazioni, oltre a un contributo allo sviluppo dell’agricoltura in Africa. L’Italia della biodiversità unica al mondo, del mare che ha dato la vita alla nostra civiltà si offre in tutta la sua bellezza di Sicilia al resto del mondo. Credo che il nostro patrimonio di tradizione in agricoltura e pesca, che si coniuga con le nostre millenarie tradizioni di cultura e gastronomia, abbia dipinto qui a Ortigia, un capolavoro che resterà nel tempo". A presiedere i lavori il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida presiederà i lavori. Al supervertice i Ministri dei Paesi G7, il commissario europeo per l’Agricoltura, la commissaria dell’Unione Africana per l’Agricoltura, i vertici delle tre agenzie Onu del polo romano (Fao, Ifad, Wfp), dell’Ocse

e del Cgiar.