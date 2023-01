"Noi, insieme per San Patrignano" Testimone racconta la rinascita

Ammonta a 3.710 euro quanto raccolto nel pranzo di beneficenza e raccolta fondi per la comunità di San Patrignano, organizzazione impegnata nel recupero di ragazzi tossicodipendenti e il loro reinserimento. Il Lions club Portomaggiore-San Giorgio, sensibilizzato da Maurizio Montanari e con il contributo organizzativo dei soci lionistici Reinhold e Silvana Gruber, hanno organizzato un pranzo al Centro dell’Olmo di Portomaggiore, in via Eppi.

Al pranzo di beneficenza sono intervenute 220 persone. Oltre alle autorità lionistiche, hanno preso all’iniziativa il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi, l’assessore Gian Luca Roma e il rappresentante cittadino della comunità di San Patrignano Roberto Antognoni. Il pranzo e stato allietato dal dj Gaudì e dalle distribuzioni di frutta e prodotti alimentari del territorio, offerte dai produttori locali. Durante il pranzo è intervenuto il professor Mauro Tognon, presidente del Lions Club Portomaggiore-San Giorgio, che ha intrattenuto i commensali presentando una rassegna sugli ultimi impegni della comunità di San Patrignano. E’ intervenuto come esempio di recupero un ragazzo reduce da un periodo nella comunità e reinserito nella società. Il bel momento di solidarietà era stato preceduto, in piazza Giovanni XXIII, dalla cerimonia di consegna di un pullmino. I Lions Club Portomaggiore San Giorgio e Ferrara Diamanti, con la partecipazione della Lions Clubs International Foundation, hanno donato, alla presenza dei presidenti dei Club Mauro Tognon (e del past Gilberto Basaglia) e Anna Quarzi, e del governatore Cristian Bertolini, un pulmino da destinare alle attività giovanili della Parrocchia di Santa Maria Assunta. "È stato un piacere – sottolinea Dario Bernardi – partecipare alla consegna. Ringrazio i Lions per il loro impegno sul territorio e per la loro iniziativa, che va a beneficio di tutta la comunità. Grazie di cuore ai numerosi imprenditori che hanno partecipato alla raccolta fondi". Entusiasta anche l’arciprete don Ugo Berti.

Franco Vanini