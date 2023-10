"Noi, la città del cinema. Dieci anni per sognare"

Decimo compleanno per il centro di preformazione attoriale, primo tassello del grande progetto Ferrara Città del cinema. L’occasione è stata festeggiata da chi ha voluto e creato questa filiera creativa sul palco del teatro comunale Abbado insieme ai docenti e agli allievi della scuola Vancini e del Centro di Preformazione attoriale.

"Ferrara la città del cinema e il Cpa – così Marco Gulinelli, assessore alla cultura – dimostrano che dobbiamo aiutare i giovani, ascoltarli e metterli nelle condizioni di realizzare i loro sogni, questo deve fare un amministratore. Ferrara poi è un set cinematografico a cielo aperto, e studiare qui vuol dire studiare a ritroso la storia del cinema nel nostro territorio: ‘Ossessione’ nasce qui, quindi il neorealismo". "Siamo molto commossi – continua Stefano Muroni –. Siamo partiti 10 anni fa per cercare di donare alla città la prima scuola di cinema per adolescenti, e quella scuola è stata una miccia di qualcosa di più complesso, che ha portato ad un campus internazionale, una realtà concreta per formare artisticamente e internazionalmente, poi la scuola di cinema, e la possibilità di muovere i primi passi nel mondo del lavoro". Come raccontato nel documentario creato da Dario Malucelli, il progetto è nato su idea di Stefano Muroni, originario di Tresigallo, che già a sei anni sognava di fare l’attore e che per questo ha dovuto lasciare la sua terra per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Divenuto attore ha deciso di portare anche a Ferrara la possibilità di ’pre-formarsi’ per i ragazzi che sognano il palcoscenico, e nel 2013 insieme a Massimo Malucelli ha fondato il Centro di Preformazione attoriale, facendo partire il primo corso con nove allievi, a cui è seguito nel 2015 Tenda Summer School, il campus internazionale di teatro ospitato nelle campagna, a "Villa La Mensa".

Nel 2017 è il turno di ControLuce produzioni, per poi arrivare alla scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini nel 2019 e nel 2022 alla filiera artistica di ‘Ferrara la città del cinema’, il cui scopo, come racconta lo stesso Muroni è "creare un mondo abitato da persone felici". Realtà che hanno un forte radicamento nel territorio e sostegno da enti come le amministrazioni dei comuni della provincia di Ferrara, la Regione Emilia Romagna, Emilia Romagna Film Commission e molte altre sinergie, tra cui quella con il teatro Abbado, perché come ha raccontato il direttore artistico Marcello Corvino: "La collaborazione con la scuola Vancini è per noi importantissima: 14 allievi saranno coinvolti nella Turandot di Puccini che sarà su questo palco a novembre. Il dialogo tra teatro e cinema è fondamentale perché si va verso linguaggi artistici in cui cinema, danza e musica interagiscono, le arti devono dialogare come il teatro e la scuola fanno già da tempo".