’Noi’, mostra contro la violenza: "Messaggio per le donne vittime"

Inaugurata ieri mattina l’area accoglienza dell’Azienda ospedaliero-universitaria di ferrara (Arcispedale ’Sant’Anna’ di Cona, atrio ingresso 1), la mostra fotografica ’Noi’. Erano presenti la direttrice generale delle Aziende sanitarie ferraresi Monica Calamai, l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ferrara Dorota Kusiak, la presidente dell’associazione Fidapa – Bpw Italy sezione di Ferrara Susanna Benetti (accompagnata da Paola Peruffo, presidente della Commissione Pari opportunità di Ferrara), i due fotografi che l’hanno realizzata (Federica Veronesi e Stefano Pesaro), la referente del Centro strategico di medicina di genere rosa Maria Gaudio, la responsabile del Servizio di formazione e aggiornamento delle Aziende sanitarie ferraresi Marilena Bacilieri, la responsabile del Servizio di psicologia clinica e di comunità dell’Azienda Usl Raffaella Nanni e la referente ’Bollini Rosa’ dell’ospedale di Cona Cinzia Ravaioli. "Ringrazio le Aziende sanitarie ferraresi per aver creato questo importante momento – commenta l’assessore Dorota Kusiak – Questo deve essere un messaggio positivo verso le donne che sono vittime di violenza; il messaggio di una comunità che non vuole accettare le donne siano maltrattate. Unendo le forze stiamo cercando di trasmettere questo messaggio a tutta la comunità". "La mostra è stata pensata e realizzata, grazie ai fotografi che hanno prestato la loro opera – commenta Susanna Benetti – dall’Associazione Fidapa della sezione di Ferrara. La sigla Fidapa indica la Federazione italiana donne arti professioni affari e cerca di promuovere in tutti i modi il mondo femminile. Il contrasto alla violenza contro le donne è un argomento che ci sta molto a cuore". "Tutto questo nasce grazie alla collaborazione con il Comune di Ferrara attraverso l’assessora alle Pari Opportunità – sottolinea Monica Calamai – ma anche grazie al coinvolgimento di tutto il consiglio comunale. Le nostre Aziende sono impegnate da sempre all’interno di questo percorso. La nostra attenzione deve essere rivolta a tutti i tipi di violenza e discriminazione"