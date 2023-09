‘Noi non siamo come loro’. Galleria di scatti al Carbone

Inaugura oggi nella galleria del Carbone la mostra fotografica dei vincitori del concorso ‘Noi non siamo come loro’.

L’appuntamento, alle 17.30, nella storica Galleria del Carbone in via del Carbone 18a con l’inaugurazione e la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso fotografico ‘Noi non siamo come loro’. Nato dalla collaborazione di due associazioni ferraresi attive e conosciute in ambito culturale, l’Accademia d’Arte Città di Ferrara che, con la Galleria del Carbone vanta un’esperienza ventennale di oltre 280

mostre di tutte le forme di espressione artistica, e ‘Riaperture’, ideatore ed organizzatore di uno dei festival Internazionali di Fotografia più conosciuti in Italia, il ‘Riaperture Photofestival Ferrara’ che ha portato nei luoghi non più accessibili di Ferrara i maggiori esponenti della fotografia contemporanea, il concorso fotografico per progetti è stato lanciato a giugno con un bando aperto a fotografi di ogni livello con una sezione speciale “Giovani Fotografi” (per Under 35) ed una sezione “Open”. Il tema propone un concetto forte, che costringe chi lo affronta a prendere una posizione. Cosa o chi è diverso da noi, dal nostro pensare e dal nostro agire? Ai partecipanti è stato chiesto di raccontare attraverso le immagini questa distanza, presa di posizione o scelta attraverso una personale chiave di lettura.