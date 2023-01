"Noi, orfani del prof Bondesan" Si sciolgono gli ‘Amici del Delta’

È una scomparsa destinata a lasciare un enorme – e forse incolmabile – vuoto nel mondo dell’ambientalismo ferrarese quella di Marco Bondesan, ex docente Unife stimato tanto in ambito accademico quanto per le sue battaglie in difesa del territorio, in particolare del parco del Delta del Po di cui è stato anche componente del comitato tecnico-scientifico.

A pochi giorni dalla scomparsa del geologo non solo gran parte degli attivisti ‘green’ ferraresi stanno esprimendo pubblicamente il proprio cordoglio per la perdita del "Professore", ma l’associazione Naturalisti Amici del Delta annuncia il proprio scioglimento. Impossibile continuare l’attività senza il principale punto di riferimento umano e scientifico. Impossibile, come si legge in un’orgogliosa ma amara lettera di saluto finale, senza quel ricambio generazionale che in questi anni è sempre mancato. "Questa sofferta decisione - scrive Giovanna Mazzoni - è scaturita non perché i soci abbiano perso interesse e competenze sui temi sinora maturati e sviluppati, bensì per l’impossibilità di rinnovare la compagine con l’apporto di giovani, esperti ed energici, combattivi come gli eventi e la gravità dei problemi esigono, intenzionati ad inserirsi nel mondo del volontariato. A pochi giorni dalla cessazione dell’associazione, il fondatore e animatore nonché Segretario, il Prof. Geologo Marco Bondesan è mancato, per malattia".

Mazzoni e i membri dell’associazione ricordano i numerosi legami stretti negli anni da Bondesan, che spaziavano dal Movimento Federalista Europeo a Italia Nostra, da Legambiente Comacchio all’Accademia delle Scienze o il Museo di Storia Naturale di Ferrara. E ripercorrono l’esperienza vissuta con il geologo, che "in Italia e specialmente nella Pianura Padana era conosciutissimo, in particolare negli Uffici tecnici di molti enti pubblici, apprezzato per le conoscenze, che non è esagerato definire enciclopediche, e per la lungimiranza rispetto ai fenomeni climatici, alla tutela del territorio e ai dibattiti politici orientati alla valorizzazione delle risorse naturali e delle opere umane, di cui disporre senza sprechi o perdita di qualità del vivere".

Un cordoglio condiviso anche dalla Rete per la Giustizia Climatica, i cui attivisti hanno pubblicato numerose dediche anche attraverso i social network per "il Professore per antonomasia e vero maestro di ambientalismo", sottolineando i suoi insegnamenti: "il rispetto verso la vita comincia da un atto di umiltà, da una rinuncia al rapporto di forza disastroso per la natura, di cui noi stessi facciamo parte, dimenticandocene spesso". "È stato il porto sicuro delle conoscenze geologiche del nostro territorio", si può leggere in una delle numerosissime dediche lasciate online dagli attivisti della Rete per la Giustizia Climatica, che ricordano "le sue competenze e la sua forte e limpida passione per l’ambiente: sono state un bel dono e un grande insegnamento". E chissà: forse proprio da questi ultimi insegnamenti di Marco Bondesan il mondo dell’ambientalismo riuscirà trovare, ancora una volta, la forza di rinascere.

