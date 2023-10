"Noi, orgoglio delle classi di ferro"

Scattanti, con 90 anni sulla carta d’identità ma tanta grinta. E’ una vera classe di ferro quella che domenica si è ritrovata al centro sociale Ancescao per la ‘Festa dei novantenni’ ritirando la targa.

"In tutto il Comune di Cento abbiamo quest’anno 102 novantenni e 2 centenari – dice Liliana Pareschi, vicepresidente del centro sociale che da anni organizza questo momento – a differenza degli altri anni che toccavamo i 120, il calo c’è stato. Al pranzo sono venuti in una trentina". Ci si domanda il segreto. "Probabilmente il lavoro nelle campagne o nelle risaie li ha fortificati – prosegue – così le donne, che in mancanza degli uomini andati al fronte, si dovevano occupare della famiglia e della terra, lavorando anche la canapa. Penso che la vita tribolata che queste persone hanno fatto, li abbia portati ad essere più forti". "A Cento abbiamo 59 novantenni, 33 donne e 26 uomini – snocciola i dati – a Reno Centese 1 donna, a Corporeno 4, a Renazzo 8 e 4 uomini, a XII Morelli ancora 8 signore e 3 signori, a Casumaro 5 con 1 solo uomo, ad Alberone 3 dame e 2 uomini. L’unica frazione in controtendenza è Buonacompra con 3 novantenni uomini. La cosa che quest’anno mi è saltata agli occhi è che solo 3 di loro sono in strutture e questo vuol dire che ci sono famiglie che riescono ad occuparsi dei propri anziani che rimangono attorniati dall’affetto dei propri cari". Premiati anche i centenari. "Sono solo 2 quest’anno: Tolmino Neri e Giovanni Garuti – dice –. Erano 6 in precedenza". La memoria. "Questi sono momenti importanti per loro perché possono avere un’occasione di festa e socializzare – prosegue – ma è anche un momento di incontro intergenerazionale. Queste persone hanno un importate vissuto alle spalle e una memoria da preservare perché loro, davvero, hanno fatto la Cento che ora si conosce". Concorde il sindaco Edoardo Accorsi, presente insieme al vicesindaco Vito Salatiello e Maurizio Geusa, presidente provinciale Ancescao. "E’ bello trovarsi in questo luogo che è stato ristrutturato, occasione per poter ancora una volta dire grazie ai nostri anziani che hanno contribuito a costruire la nostra comunità – ha detto Accorsi – che noi oggi abbiamo la responsabilità di guidare, ricchi di aziende, associazioni e tanto altro. C’è tutto il nostro impegno, partendo dalla memoria, guardando indietro, provando a costruire il futuro. Colgo l’occasione per dire a tutti gli anziani che il Pronto Soccorso continuerà ad esserci e così anche il nostro impegno per l’ospedale. Con voi al nostro fianco che ci dite bravi quando ce lo meritiamo ma segnalandoci, come nonni, quando c’è da fare meglio le cose".