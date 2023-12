"Noi, paladini della comunità. E’ l’intelligenza artigiana ad aver fatto grande l’Italia"

"Noi siamo i sindacalisti della comunità. Perché abbiamo scelto, come sistema, di essere nei territori e lavoriamo per la felicità e la crescita dei luoghi nei quali operiamo". Le parole escono scandite, una dopo l’altra. Come quelle di un capitano al timone di un grande galeone che si trova a incrociare in un mare – quello della congiuntura economica e sociale che stiamo vivendo – particolarmente agitato. Ma è la stella polare delle piccole imprese artigiane a guidare il cammino.

Amilcare Renzi, segretario regionale di Confartigianato costruisce idealmente un binario di valori e intendimenti, che ieri sono emersi fortemente nel dibattito che ha animato l’assemblea provinciale di Confartigianato Ferrara. Un appuntamento che, prendendo in prestito le parole del presidente provinciale Graziano Gallerani, è "per noi fortemente identitario". Impresa, territorio. Intelligenza artigiana e sviluppo. Sono tutti elementi che il Gallerani mette in fila per scolpire un concetto: "È l’intelligenza artigiana ad aver fatto grande l’Italia". Stimolato dalle domande del capo della redazione del Carlino Ferrara, Cristiano Bendin (che ha moderato l’evento), è il senatore di Fd’I, Alberto Balboni a entrare nel vivo dei temi, da un lato rivendicando "il grande impegno dell’esecutivo a garantire stabilità al Paese, cercando di promuovere la riforma costituzionale orientata al premierato: una garanzia di stabilità per gli imprenditori", dall’altro calcando la mano – citando esempi del nostro territorio – sul fatto che "la pubblica amministrazione deve essere vicina a chi fa impresa". Un modo per rafforzare la spina dorsale del Paese. Sì, perché "se il sistema economico italiano è riuscito a resistere al contraccolpo del Covid – così Balboni – lo deve in primis alla grande flessibilità delle nostre piccole imprese". D’altra parte, come richiama il deputato leghista Davide Bergamini, "le pmi sono un porto sicuro per tutti gli italiani. Il Made in Italy è un marchio da difendere e valorizzare". Il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione torna spesso negli interventi degli ospiti: a partire dal contributo del prefetto Massimo Marchesiello che sottolinea come "una pa intelligente debba favorire il lavoro delle attività economiche", finendo con il videomessaggio del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini. L’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano rimarca il "grande lavoro fatto dalla Regione per rimuovere gli ostacoli nel rapporto fra pubblica amministrazione e mondo produttivo". In termini di opportunità del territorio, oltre che una richiesta per un impegno dell’esecutivo, Calvano sottolinea l’importanza strategica della Zona logistica semplificata. L’obiettivo è creare un contesto favorevole alle imprese. "Quello che abbiamo cercato di costruire in questi anni a Ferrara, investendo 136 milioni e semplificando le pratiche del nostro Comune", rivendica l’assessore al Bilancio, Matteo Fornasini. Se è vero che le "novità più significative del nostro territorio sono la scuola di sviluppo territoriale e la società Ferrara Sviluppo", scandisce Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna è altrettanto vero che la strada da fare è ancora lunga. Coraggio, intelligenza artigiana, territorio. Sono questi gli ingredienti della relazione del segretario di Confartigianato, Paolo Cirelli. "Dobbiamo sviluppare modelli di sviluppo positivi – spiega Cirelli –. L’eccellenza non basta più. Quello delle imprese artigiane è un esempio perfetto di economia circolare, che deve essere assunto a modello. E il territorio, non può essere considerato ‘periferico’. È da qui che arriva la forza propulsiva del Paese". Lo sforzo deve essere orientato a intercettare i giovani "la politica e le associazioni devono lavorare in questo senso: invertiamo questo paradigma. Non è ammissibile che ci siano 1,7milioni di Neet e aziende senza forza lavoro".