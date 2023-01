"Noi, pionieri del mondo sostenibile Ricicliamo la plastica dal 1965"

di Mario Bovenzi Era un artigiano, ma anche un po’ un inventore. E in paese lo conoscevano tutti perché nella sua officina, tra un colpo di martello, sapeva forgiare i sogni, anticipare i tempi. Ieromine Balboni già nel 1965, quando intorno a lui in pochi sapevano il significato della parole "riciclare", fondò a Cento la prima impresa che mangiava gli scarti della plastica, li lavorava per traformarli in granelli colorati, materiale pronto a rinascere dalle ceneri del mondo del consumismo. A raccontare questa storia è il figlio Omero Balboni, 73 anni, che ha preso il testimone che a sua voltà passerà e in realtà ha già passato al figlio Andrea, la tuta da lavoro, il volto dall’espressione franca ai piedi di uno dei giganteschi silos. Tre generazioni, metri quadrati di piazzale e capannone a Sant’Agostino dal quale passa un fiume di plastica. Sedie, tappi, contenitori del pomodoro, cassoni. Che vengono spezzettati, tritati, diventano granelli, finiscono in tutta italia per diventare contenitori magari proprio dei rifiuti per la raccolta differenziata. Un ciclo che si chiude, una boccata d’ossigeno per l’ambiente e il mare che nella plastica sta affogando. "E pensare che in quegli anni quando mio padre raccontava che riciclava plastica, la...