"Noi, puntiamo ad essere un luogo di incontro"

Per noi soci di Conad Nord Ovest, fare impresa è un concetto dinamico che ci vede protagonisti attivi nel tessuto sociale delle nostre comunità. È una scelta consapevole e un atto di responsabilità verso il territorio, perché cresciamo insieme ad esso e crediamo fermamente che la chiave di un futuro sostenibile risieda nella cooperazione e nel sostegno reciproco tra azienda e comunità. La partecipazione a questa iniziativa, al Campionato di Giornalismo rappresenta per noi un’opportunità concreta per rafforzare questo legame, in particolare con le giovani generazioni, incoraggiandole a esplorare e valorizzare il proprio territorio. Il tema di quest’anno, ’Lo sport come strumento di benessere e inclusione sociale’, ci pone al centro di una narrazione che racconta il nostro quotidiano e ci permette di dimostrare che il nostro impegno non si limita al lavoro svolto all’interno dei punti vendita, ma si traduce in passione e attenzione costante verso il territorio.

E proseguono: "Siamo convinti che stimolare i giovani a riflettere su questi temi rappresenti non solo un’opportunità di crescita per loro stessi, ma anche per noi soci, permettendoci così di comprendere, approfondire e apprezzare le loro prospettive. Il nostro impegno – la conclusione – è quello di essere non solo un punto di riferimento commerciale, ma soprattutto un luogo di incontro, di dialogo e crescita per le nostre comunità".