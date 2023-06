"Noi, quelli dell’Exodus". L’amarcord dei duemila

Successo per la prima edizione di ‘Quelli che andavano all’Exodus’, serata all’insegna dell’amarcord della storica discoteca a Portomaggiore dalla fine degli anni Ottanta alla fine del secolo. Il centro della cittadina è stato trasformato in una discoteca a cielo aperto. "E’ andata benissimo, c’erano più di duemila persone a ballare e a diversi – commenta Rossano Scanavini, organizzatore e storico manager dell’Exodus –. Non solo: tutti i locali gravitanti sulla piazza principale erano esauriti. Avevamo fatto anche un centinaio di magliette per celebrare l’evento e sono state bruciate in pochi minuti". E’ stato allestito un palco con due dj, tra i professionisti che animavano le serate dell’Exodus. Alle loro spalle scorrevano le immagini della discoteca negli anni. L’evento sarà riproposto il prossimo anno, anticipa l’assessore Gian Luca Roma: "Una serata che rimarrà nei cuori della gente, nei cuori di chi c’è stato. L’Exodus non era solo una discoteca, è stata molto di più: ha segnato un’epoca. Ringrazio il patron e amico Rossano Scanavini per avere scelto Portomaggiore, un onore lavorare con te a questo progetto".

Franco Vanini