"Noi studenti, a spasso tra le emozioni"

Ecco un’altra bella pagina degli alunni della Zappata di Comacchio, sono stati coordinati per il nostro campionato di giornalismo dalla prof Elena Bellotti

A spasso tra le emozioni

Nasce la collaborazione studentesca fra gli allievi della Zappata e del Brindisi. Quest’anno il nostro Istituto Comprensivo di Comacchio si è unito con il “Remo Brindisi”, l’Istituto d’istruzione secondaria, del Lido degli Estensi, per la realizzazione di un progetto che mira a promuovere la conoscenza del nostro territorio e a contrastare la povertà culturale; fortemente voluto e nato da un’iniziativa della dirigente scolastica di Comacchio, Dott.ssa Adriana Naldi. La collaborazione fra le due realtà scolastiche è stata molto apprezzata anche dalla dirigente scolastica dell’Istituto Brindisi, Ing. Pierlia Stimolo. Il progetto, che prende il nome ‘A spasso tra le emozioni’ verte sull’individuazione di alcuni luoghi emozionali. Si tratta di luoghi insoliti, sconosciuti alla maggior parte, ma scelti dagli studenti perché suscitano sentimenti. Un altro obiettivo, oltre alla conoscenza del territorio, delle emergenze architettoniche e delle tradizioni locali, è quello di potenziare la socializzazione fra gli alunni in ordini di scuole differenti. Le scuole del territorio possono svolgere un ruolo importante nella promozione del turismo, coinvolgendo gli studenti nella creazione di itinerari emozionali. Il territorio di Comacchio è famoso per la sua unicità: un ambiente vallivo piuttosto esteso, con una grande importanza storica, conosciuta in tutto il mondo. Noi alunni della classe III C, ad indirizzo musicale, siamo stati protagonisti insieme agli studenti del Remo Brindisi, di alcuni incontri in orario scolastico ed extrascolastico, finalizzati alla conoscenza e alla socializzazione. Sono stati individuati gli elementi architettonici “del cuore”. Una volta individuati i luoghi, abbiamo creato dei testi per descrivere e raccontare gli stati d’animo legati ad essi. Poi siamo stati ospitati nell’Istituto Remo Brindisi per registrarli nella loro “web-radio”.

Siamo rimasti positivamente colpiti per la strumentazione e a turno abbiamo registrato i testi nella sala d’incisione. Lo step successivo prevede la scelta dei brani musicali, insieme al docente di strumento, prof. Angelo Capo, che costituiranno il sottofondo musicale ai testi da noi scritti. Per la realizzazione di questo progetto abbiamo passeggiato per le vie di Comacchio, muniti di tablet e fotocamera, fotografando le bellezze che ci circondano, immedesimandoci nel ruolo di foto-reporter, a caccia di angoli nascosti e scorci sensazionali.

Un “brindisi” alle emozioni. Gli alunni della Zappata artefici di questa pagina di giornale: Mattia Alberi, Matteo Arveda, Leonardo Berto, Rachele Broccoli, Francesco Buzzi, Leo Cinti, Alberto Coppi, Lorenzo Cusinatti, Engi Dedaj, Nicola Grata, Tiziano Luciani, Sara Mari, Daniela Mariniuc, Ryhana Mascia, Francesco Masiero, Alexandra Mezzogori, Giulia Mezzogori, Alessandro Rambelli, Andrea Sambi, Alice Scigliano, Federica Tragni, Yacopo Wang.