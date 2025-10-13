"Noi, tagliati fuori". La petizione contro i lavori in Romea

Raccolta firme contro i lavori dell’Anas sulla Romea, lavori che hanno cancellato un ingresso agli Estensi da Ferrara. La mobilitazione per chiedere di realizzare una rotatoria. In via Dante è apparso ieri mattina un gazebo, i commercianti hanno lanciato una petizione per fermare le ruspe. L’iniziativa arriva a poche ore dalla richiesta alla prefettura e al consiglio dei ministri, per valutare se i lavori hanno tutti i crismi. Cora Bonazza, imprenditrice, chiede venga esaminato l’iter seguito da Anas. In particolare, dopo il no ai lavori del Comune di Comacchio, se l’ente ha tenuto conto del parere negativo dell’amministrazione e quindi inoltrato tutta la pratica a Roma.

La protesta coinvolge oltre cento commercianti. Tra questi Marina Cavicchio, che gestisce il bar Fiat Lux insieme al compagno Andrea Bonazza. "Per tutte queste attività sarà un danno economico ingente – dicono –. Qui non si fermerà più nessuno e tra l’altro, soprattutto durante la stagione estiva, le auto saranno costrette a percorrere altri due chilometri sulla Romea per accedere al Lido degli Estensi. Traffico che si unisce a traffico". I commercianti si sono già rivolti ad un legale e minacciano di non pagare più le tasse al Comune, tasse per migliaia di euro di rifiuti. A sostenere la mobilitazione Emanuela Carli, proprietaria del ristorante ’Dal Capitano’ in via Dante (Lido degli Estensi). "Abbiamo scoperto su Facebook che era stato cancellato, con un colpo di ruspa, uno degli ingressi a Estensi dalla Romea. L’accesso da Ferrara che immette su viale Dante, così sono state tagliate fuori tutte le attività che si trovano in una zona storica per il commercio della località balneare".

"Ci hanno tagliato fuori", l’accusa di Paola Batistini, presidente di Legambiente Comacchio, titolare di un negozio di ferramenta. Anas ha spiegato, per rispondere alla forte protesta di questi giorni, che i lavori in quell’incrocio sulla Romea sono stati fatti per motivi di sicurezza. Ma la soluzione non convince gli imprenditori che in quella zona, lungo via Dante, hanno fatto in questi anni forti investimenti.

Mario Bovenzi