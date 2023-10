"Noi, trincea della politica. Forte la voce dei territori"

"I Comuni sono la trincea della politica. L’assemblea dei sindaci Anci di Genova sta facendo sentire, forte, la voce dei territori, rimarcando il ruolo degli amministratori locali e delle autonomie, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le cui parole hanno evidenziato con forza la portata strategica della sfida Pnrr. Ho particolarmente apprezzato l’intervento del premier Giorgia Meloni, che ha espresso grande apprezzamento per l’ operato dei sindaci e che, tra le altre cose, sta sostenendo un virtuoso percorso di riforma per tutelarli nell’esercizio delle loro funzioni, ora all’ esame del parlamento". Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri, vicepresidente Anci regionale e responsabile Anci nazionale in materia di ‘Politiche istituzionali, riforme e autonomie’, in questi giorni alla 40ª assemblea nazionale dell’ associazione dei Comuni alla Fiera di Genova. "Sono felice che sia emerso con grande evidenza come gli spazi di autonomia agli enti locali abbiano dato un contribuito rilevante alla crescita nazionale. Un elemento, questo, che deve continuare a fare riflettere tutti. I Comuni sono il primo interlocutore dei cittadini, da qui si deve partire per indirizzare le scelte. Un abbraccio al presidente Anci Antonio Decaro. L’ ho visto commuoversi davanti a migliaia di sindaci che si sono alzati all’inizio del suo intervento. Ho ben compreso la sua emozione nel vedere tanti colleghi, di partiti diversi, uniti dal comune lavoro sui territori, a contatto con cittadini e comunità, di fronte a sfide epocali e in un contesto globale di grande complessità. Ancora una volta emerge la forza dell’azione di squadra e il valore di una politica che sa unirsi per il bene comune".