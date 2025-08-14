"Noi, volontari sul fronte degli incendi. Pronti a scattare per salvare il Vesuvio"

Mentre il caldo torrido continua a interessare gran parte del Paese, i volontari della Protezione Civile Ana di Cento non si fermano. Dopo gli interventi in Lazio ora presidiano il litorale ferrarese, dove si temono focolai ma sempre con un occhio verso le emergenze come quella dell’incendio sul Vesuvio.

"La nostra disponibilità a partire c’è e se la Regione dovesse chiamarci, siamo pronti – dicono – per ora ha preferito tenerci in zona per l’anticendio boschivo nel litorale ferrarese. Ferrara, Bologna e Modena sono rimaste con le squadre antincendio boschivo a presidio delle colline e del litorale, mentre Rimini, Reggio, Parma e Piacenza sono operativi sul Vesuvio". Dopo aver lavorato sette giorni per lo spegnimento dell’incendio al Parco del Circeo.

"La nostra squadra Antincendio Boschivo ha appena trascorso un’intera settimana sul fronte del fuoco nel Parco del Circeo operando con i colleghi del Lazio e la flotta aerea regionale – proseguono –. Il fuoco è stato domato sul fine settimana. Ora la squadra di Cento resta operativa per emergenze sul litorale ferrarese e sulle colline tra Bologna e la Romagna, partecipando alle pattuglie di avvistamento e prevenzione previste in questi giorni nelle pinete dei lidi ferraresi".

Ma non è tutto. "Sì è concluso domenica uno dei nostri campi scuola Ana nazionali che hanno visto la partecipazione di centinaia di ragazzi tra i 17 e i 24 anni – proseguono –. Il nostro gruppo ha fornito istruttori qualificati in diverse specialità sia tecniche che specialistiche come sistemi radio e telecomunicazioni, alpinismo, droni, sicurezza in montagna. I campi sono stati un’esperienza bellissima per molti ragazzi, soprattutto quelli dove abbiamo partecipato come staff organizzativo a Bedonia (Parma) e Bassano del Grappa. È sempre una bella esperienza vedere tanti giovani che mettono il ‘noi’ al posto dell’ ‘io’".

Volontari che sono stati anche a Roma. "Hanno partecipato alle attività specialistiche legate alla grande macchina organizzativa del giubileo dei giovani, installando e supervisionato i sistemi di comunicazione dati via satellite – concludono –. Alla fine di settembre inizieranno i nuovi corsi per volontari di Protezione Civile. Sia chiaro, è una scelta consapevole di cittadinanza attiva che richiede impegno e preparazione, in totale gratuità".