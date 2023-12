Nominati Benetti, . Zambrini e Barbieri

Si è tenuta a Bologna la prima assemblea regionale di Italia Viva dopo il primo congresso del partito, che si è svolto a ottobre. Nominati i vari organi regionali: cabina di regia, commissione congressuale 2023 e assemblea regionale. Nuovi gruppi dirigenti che si contraddistinguono per parità di genere, per la presenza di amministratori locali e tanti giovani. In assemblea anche i consiglieri regionali Giulia Pigoni, Pasquale Gerace e Mauro Felicori assessore, la senatrice Silvia Fregolent e l’onorevole Naike Gruppioni. I nominati per la provincia di Ferrara in assemblea regionale sono Wilma Benetti e Marzo Zambrini. Licia Barbieri in cabina di regia.