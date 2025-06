Nominati i nuovi Cavalieri. Imprenditori, insegnanti, ufficiali uniti da un destino: "La tutela dei più deboli"

Impegno nel volontariato o nella creazione di realtà benefiche, oppure c’è chi ha fatto parte di missioni internazionali e chi ha dedidato la vita all’insegnamento e alla tutela dei più deboli attraverso il contrasto alla criminalità. Sono soltanto alcune delle motivazioni, che nell’ambito delle celebrazioni per il 79° Anniversario della fondazione della Repubblica, hanno portato ieri mattina ad assegnare le onorificenze ’Al merito della Repubblica Italiana’. Ecco chi ha ricevuto i riconoscimenti per una vita dedicata al prossimo: Michele Grassi, il presidente dell’associazione Giulia Odv, che svolge con dedizione la sua attività all’interno di questa realtà fin dal 1996, per fornire assistenza e sostegno ai bambini oncologici ed ai loro familiari, attraverso numerose attività. "L’impegno profuso da Grassi – si legge nelle motivazioni – fino ad oggi alla guida di questa associazione si è fortemente intensificato, parallelamente all’esponenziale ampliamento delle attività"; un’altra onorificenza è stata consegnata al cavaliere e tenente colonnnello Fabrizio Gubbiotti, che a partire dal settembre 2013, ha ininterrottamente svolto la propria attività nella provincia di Ferrara, dapprima con l’incarico di Comandante della Compagnia di Copparo e, successivamente, dal 2018 ad oggi, quello di Capo Ufficio Comando del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara. "In tali funzioni ha sempre dimostrato aperta e leale collaborazione con le Istituzioni – si apprende dalle motivazioni – e, in particolare, con la Prefettura nell’ambito delle diverse riunioni di coordinamento per la realizzazione di protocolli e quale referente del Comando Provinciale nelle svariate emergenze di protezione civile". A ricevere il meritato riconoscimento anche il generale Luca Maineri, comandante del Coa di Poggio Renatico. "Ufficiale di elevate qualità militari – si legge nelle motivazioni – e professionali che gli hanno permesso di raggiungere importanti risultati anche nella difficilissima situazione durante il periodo della pandemia da Covid-19. In particolare, in qualità di Capo della ’task force Am-Covid19’, ha fornito un prezioso apporto per l’immediata individuazione ed adozione delle misure idonee a mitigare le conseguenze della pandemia in atto". Unìimportante onorificenza al colonnello Alessandro Di Stefano, che dal settembre 2022 è il comandante provinciale dei carabinieri di Ferrara. "In tali funzioni – viene spiegato nelle motivazioni – dimostra quotidianamente sicure qualità di comando, aperta e leale collaborazione nelle sedi di coordinamento delle forze di polizia, in particolare ai fini di un capillare e attento controllo del territorio, sensibilità nel cogliere i fenomeni che insidiano la sicurezza delle diverse comunità locali e pronta capacità di intervento per la prevenzione ed il contrasto degli stessi". Un riconoscimento anche a Claudio Benvenuti che è stato docente di scuola media superiore fino al 1996, Da molti anni dedica il proprio tempo al volontariato. Un’altra onorificenza al dottor Gian Luca Casoni, nominato nel 2015 cultore della materia nella disciplina di malattie respiratorie. Un altro riconoscimento è stato assegnato a Francesco Cavallo, maresciallo dell’aeronautica militare in quiescenza da febbraio 2019. "Parallelamente alla sua occupazione – si legge nelle motivazioni –, ha sviluppato l’impegno sociale e nel volontariato". Riconoscimento anche a Vittorio Lodi, titolare della nota azienda agricola. Nel 2018 la Camera di Commercio di Ferrara gli ha conferito il “Premio speciale di riconoscimento fedeltà al lavoro e al progresso economico”. Altra onorificenza al brigadiere capo Marcello Marcantoni, che si è distinto in numerose operazioni di contrasto alla criminalità locale. Un altro riconoscimento alluogotenente Giuseppe Tirino comandante dell’aliquota radiomobile della compagnia carabinieri di Cento. Altra onorificenza a al colonnnello Santi Santoro, ufficiale dell’Aeronautica Militare, estremamente motivato e capace, e pilota militare, impiegato in numerose operazioni di ricerca e soccorso aereo. Infine, riconoscimento al colonnello Enrico Vetrano, ufficiale dell’Aeronautica Militare. Nella sua lunga carriera si è posto in evidenza quale Ufficiale di elevato profilo, sia in Italia che all’estero.