"Non abbiamo lucrato, agivamo correttamente"

"Siamo accusati di aver lucrato sui migranti, ma noi sosteniamo che le attività si siano svolte in maniera corretta". Don Domenico Bedin, il prete da sempre in prima linea per la difesa degli ultimi, è tra gli indagati nell’inchiesta sui fondi per l’accoglienza. Ribadisce la correttezza del proprio operato, quasi facendosi portavoce dell’intera ‘macchina’ finita sotto la lente della procura. Il sacerdote ammette che "un margine lecito c’è stato" ma rassicura sul suo utilizzo. "Le associazioni – chiarisce – lo hanno reinvestito secondo gli statuti delle No profit e sempre per fini istituzionali. Sono state finanziate attività quali la mensa per i poveri, i dormitori e altro". Insomma, don Bedin rimarca di avere sempre "lavorato in maniera corretta" e non senza controlli. "In passato abbiamo avuto delle verifiche sugli standard dell’assistenza – precisa – che si sono sempre rivelati di alto livello".

Il ragionamento poi si allarga, spaziando dalle singole contestazioni all’immagine della macchina dell’accoglienza. "A seguito di queste tesi – afferma il sacerdote di Viale K – chi accoglie potrebbe essere visto con sospetto. Questo potrebbe portare a una ulteriore chiusura negativa, aggiungendo altri dubbi su una attività importante e con un potenziale per il futuro".

Gli avvocati Stefano Scafidi e Sara Bruno (legali di Vivere Qui, coop già al centro del primo procedimento) si dicono "dispiaciuti nel vedere che il pm insista su questo teorema. Confidiamo si possa chiarire tutto. Quello che emerge dai capi di incolpazione è che le condotte addebitate a vario titolo alle coop chiamate in causa sono le stesse. Questo conferma l’idea che fosse il modo in cui tutti hanno lavorato, sulla base di indicazioni ricevute da prefettura e Asp, senza alcun dolo. Gli inquirenti contestano anche acquisti non inerenti al progetto – chiudono i legali –. Una castroneria".

