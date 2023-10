"Non aumentate le rette dell’asilo nido"

VIGARANO

"E’ fondamentale congelare gli aumenti tariffari al nido Il Veliero, che per alcune fasce di reddito, sono cresciuti fino a cento euro al mese". Ne sono certi i consiglieri della la lista civica "ViviAmo Vigarano", Lisa Pancaldi, Olao Guidetti e Salvatore Ilacqua (foto) che nelle settimane scorse avevano anche inviato una mozione al sindaco dove chiedono il ripristino convenzioni con asili nido privati. Un tema sentito tanto da essere al centro del confronto: "Accogliamo con piacere l’invito del sindaco durante l’assemblea pubblica in Municipio – premettono - che ci ha esortato ad offrire soluzioni, in pratica di indicare dove trovare i denari, riguardo la nostra proposta di congelare gli aumenti tariffari del Nido intercomunale". Da qui la proposta: "Con la determina 335 del 12 settembre è stata stanziata la cifra di 17.993 euro per lo sgombero dei materiali presenti nella ex scuola elementare di via Cento 131 – spiegano e rilanciano - . In termini tecnici è definita strip out, ovvero smontaggio selettivo, operazione precedente alla demolizione selettiva del manufatto che va in sostanza a liberare da mobilio, rifiuti o altro l’immobile preparandolo sostanzialmente ai lavori di ristrutturazione. In altri capitolati d’appalto per interventi di riqualificazione riconducibili al Pnrr è stata finanziata con i fondi stessi, cosa che invece a Vigarano è ricaduta sui cittadini che, da quanto affermato dal Sindaco, non dovevano spendere 1 euro per la riqualificazione".

La sintesi è chiara ed era già emersa in consiglio: le opposizioni non concordano sul fatto che la pulizia dei magazzini sia a carico del Comune e non della ditta che ha vinto l’appalto dei lavori nella ex scuola. "Abbiamo accolto l’invito ad offrire soluzioni – sottolineano - perchè per noi la politica deve andare incontro alle esigenze dei cittadini e non scaricare su di essi errori o inefficienze". Non è tutto: "Questo è solo un esempio di dove trovare i fondi – dice la Pancaldi - rimarcando il fatto che è sempre una questione di volontà politica, di priorità, di efficienza e di capacità. Nel caso del progetto della nuova sezione primavera ad esempio sono stati ‘’trovati’’ tramite una variazione di bilancio, 60 mila euro che sono serviti per finanziare modifiche progettuali ed aumento dei costi, togliendoli alle sistemazioni delle strade" denari sempre prelevati dal bilancio comunale precisamente dalla sistemazione delle nostre strade. Per contestualizzare il discorso i referenti della lista civica ci tengono ad evidenziare che "durante l’incontro alcuni rappresentanti dei genitori dei bambini che frequentano il Nido hanno segnalato che la giunta aveva comunicato in ritardo, diversi mesi dopo l’iscrizione, l’aumento delle rette".

Claudia Fortini