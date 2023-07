Non bastano i grandi eventi Serve di più

Alessandro Talmelli *

In questi giorni la stampa locale racconta di una città a due velocità: quella degli eventi estivi e di festival, e quella dei dati per nulla positivi diffusi dall’osservatorio della Camera di Commercio. Per chi intende amministrare la nostra Città non può non approfondire entrambi gli aspetti che disvelano luci (poche) ed ombre (parecchie). La Ferrara dei perenni concerti, fatta di un turismo definito anche dagli operatori di settore “mordi e fuggi” produce solo nell’immediato un buon riscontro nel settore del commercio della ristorazione e dei bar, insieme a quello dell’“industria degli spettacoli” fatta di operatori e tecnici qualificati.

* segretario comunale Pd