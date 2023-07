Non bastano i grandi eventi Serve di più

di Alessandro

Talmelli *

Costoro, indubbiamente, costituiscono per la nostra città un comparto importante, tra quelli più fortemente colpiti dalla Pandemia prima e dall’aumento delle bollette poi. Purtroppo però nessun altro riesce a beneficiare di questo valore aggiunto: una produzione industriale sostanzialmente ferma, la cassa integrazione ordinaria attivata sei volte quella dello stesso periodo dell’anno scorso, i piccoli artigiani che arrancano come non mai, i commercianti fuori dall’orbita dei grandi eventi e del centro storico che chiudono lasciando alcuni nostri quartieri, borghi e frazioni senza un presidio di vicinato insostituibile, l’agricoltura ed in particolare la frutticoltura che, seppur con la nota positiva di un buon ricambio generazionale, non accenna a riprendersi. Quindi dopo quattro anni di questa amministrazione la Città, che avrebbe potuto “giocare” un ruolo chiave nella ripresa post Covid, ha completamente abdicato al proprio ruolo di “traino” di capoluogo non solo politico, ma anche economico della nostra Provincia. Tante promesse elettorali dell’attuale maggioranza sono rimaste tali, nonostante tutte le risorse arrivate dall’Europa, dal Governo e dalla Regione: lo sviluppo economico, l’attrattività di nuovi investimenti produttivi e la speranza per moltissimi giovani che qui crescono e studiano di poter trovare una occupazione di qualità e duratura nel tempo.

Ferrara rischierà di rimanere un bellissimo teatro all’aperto senza più pubblico e né popolo. Ecco perché il Partito Democratico, tramite una larga partecipazione di persone e attraverso le numerose iniziative calendarizzate durante tutta l’estate, si pone come obiettivo di dare corpo e anima ad una visione futura della nostra città: più sostenibile e più inclusiva.

* segretario Unione Comunale PD Ferrara