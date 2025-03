Non buttiamo quella chiave del carcere

Nessuno escluso. Questo il titolo del libro di Alessandro Chiarelli, ex agente di polizia e oggi operatore di Liberation Prison Project, organizzazione che promuove percorsi di consapevolezza per detenuti, dipendenti dei penitenziari e persone tornate in libertà. Un libro che è diventato argomento di riflessione ieri mattina in Ariostea sulla situazione delle carceri italiane, alla presenza anche della garante dei detenuti dell’Arginone, Manuela Macario. Una mattinata intensa, partecipata, ricca di spunti. I dati, purtroppo, continuano a essere inquietanti: uno su tutti, quello legato al sovraffollamento.