"Non ce la faccio", dimissioni boom Il 10% delle mamme lascia il posto

di Matteo Radogna C’erano una volta il posto fisso e la carriera a tutti i costi. Ambizioni che per decenni hanno condizionato le scelte di intere generazioni. Donne e uomini senza distinzioni. Ma qualcosa è cambiato. Soprattutto la pandemia ha segnato un nuovo approccio al mondo del lavoro. A volte in positivo (come chi ha riscoperto famiglia e tempo libero) e, in altre, in negativo. Il periodo di lockdown, ad esempio, con il massiccio ricorso delle aziende allo smart working, ha consentito a molte neo madri di restare al lavoro. Il ritorno alla normalità e alla presenza in ufficio ha provocato una nuova impennata delle dimissioni delle donne con figli. Nelle province di Ferrara - Rovigo nel 2020 sono state 470 le risoluzioni dal lavoro nel caso di mamme nei primi tre anni del bambino e nel 2021, questo dato, è salito a 565. Cosa che si sta confermando anche nel 2022. L’andamento di queste province è molto simile a quello nazionale, che si discosta di poco. I maschi che si sono dimessi in rapporto alle femmine, ono stati un terzo. Nel 2020 a fare la differenza sono state le maggiori tutele legate allo smart working, ma anche grazie agli strumenti...