Non c’è pace lungo i binari. Treno si blocca, corriera in tilt. Studenti di nuovo appiedati

Il martedì nero della linea Ferrara Ravenna è ben scolpito nella memoria di ragazzi e genitori. "Il treno maledetto è il 17600, l’orario di partenza a Portomaggiore le 7.12", scandisce numeri e orari Laura Stagni, mamma, tre figli. Il più grande lavora a Ravenna, ormai si muove in auto per evitare lo strazio sul binario. Gli altri due – un ragazzo al Copernico, la figlia più grande al Roiti a Ferrara – sono ancora ’vittime’ di quel treno. Martedì erano lì, a Gaibanella, quando il convoglio si è fermato nella stazioncina, ’piantato’ tra campi. "Il più piccolo è riuscito a salire sul bus, la ragazza no. Era già pieno. E’ dovuto andare mio marito in auto. Sono arrivati a scuola alle 9". Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Ieri pomeriggio un nuovo guasto, sulla stessa linea, questa volta al ritorno da Ferrara a Portomaggiore. Il treno non è partito. Ma non è finita. La navetta che aveva preso a bordo gli studenti ha avuto un guasto a Ducentola. I genitori sono dovuti andare a prendere i figli. "Ho fatto cinque o sei reclami, una linea iellata", riprende Stagni. Centinaia i ragazzi bloccati l’altro giorno a Gaibanella. Elisa Padroni, impiegata, il figlio frequenta il Copernico. Dice: "Seguiamo il percorso del treno con un’app, quando vediamo che accumula ritardo prendiamo l’auto e portiamo noi il ragazzo a scuola". Anche lei ha già spedito alcuni reclami. "Chiedo un servizio puntale, dignitoso. E’ un nostro diritto". Una bufera che si è abbattuta su Rfi e Trenitalia Tper. Che così spiega quello che è successo. "Sulla linea Ferrara – Ravenna (gestore infrastruttura Rfi/gestore servizio Trenitalia Tper) e sulla Ferrara – Codigoro (Fer/Trenitalia Tper) si stanno registrando livelli di puntualità non adeguati. Sulla Ferrara – Ravenna i due episodi più significativi. Un guasto agli impianti di circolazione tra il bivio Rivana e Gaibanella (il 21 ottobre) e un guasto a un deviatoio a Lavezzola (il 23 ottobre). Rfi ha avviato una serie di azioni per riportare l’infrastruttura a un livello di affidabilità". Il nodo dei bus, subito pieni. "In caso di rallentamenti o interruzioni improvvisi, si fa ricorso a tutti gli autobus disponibili in quell’area mentre la sala operativa si attiva per implementarne il numero".

Simonetta Tamascelli da 4 anni prende il treno, lavora alla libreria Feltrinelli di Ravenna. "Sono indignata – il commento –. Le corse giornaliere sono pochissime e i tempi di percorrenza biblici. Per essere al lavoro alle 9, bisogna prendere il treno delle 7.09. Un’ora e 25 minuti per fare 75 chilometri". Francesca Cavallari ha una figlia di 16 anni. Denuncia una situazione drammatica. "Reclami su reclami senza ottenere uno straccio di risposta. Ragazzi, tra 14 e 18 anni, abbandonati nella stazione di Gaibanella per un guasto, con biglietteria chiusa e bus sostitutivo già mezzo pieno. Tanti ragazzi che sono rimasti lì, senza che passasse un altro bus, costretti a chiamare a casa, un taxi o aspettare la buona sorte". Che non è passata.