’Non ci Casco’, occhio alle truffe. Una serata con consigli utili

Nuovo appuntamento con “Non Ci Casco”, la campagna di prevenzione delle truffe ai danni degli anziani promossa dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune, che in questa fase si avvale della collaborazione dell’Ente Palio della Città di Ferrara. Il quinto incontro, dei nove in totale in programma, si terrà questa sera a partire dalle 20.30, nella sede della Corte Ducale di via Ricciarelli, 72 ad Aguscello.

"Chi parteciperà – si legge da una nota del Comune – alla serata riceverà consigli utili

per difendersi da truffe e raggiri, ma anche conoscere come agire in caso di danno subìto".

Alla serata-incontro saranno presenti l’assessore alle Politiche sociali, Cristina Coletti, il vicesindaco con delega a Sicurezza e Palio, Nicola Lodi, un rappresentante della Polizia di Stato e il presidente di Confconsumatori della nostra città, Antonio Frascerra. All’appuntamento parteciperà anche il collettivo teatrale degli ‘InsiemeXCaso’ che mostrerà, attraverso la messa in scena di sketch divertenti, alcuni dei tentativi di truffa più frequenti.

"Ai cittadini, – chiude la nota – oltre al materiale informativo antitruffa, sarà consegnato un omaggio per far circolare in maniera puntuale il messaggio “Non Ci Casco”, lo slogan della campagna realizzata anche con il supporto del Nucleo alto ferrarese dell’Associazione nazionale carabinieri".

Occhi aperti a tentativi di truffa che cambiano continuamente, si affinano, diventano sempre più pericolosi e spesso vengono tirati in ballo nomi di parenti (totalmente ignari della cosa) per farsi aprire la porta o mostrare beni preziosi.

