"Non ci sono bancomat, gli istituti provvedano"

LIDO DELLE NAZIONI

"Non è possibile avere località turistiche sprovviste di sportelli automatici per il prelievo di contanti". A farsi portavoce di questo disagio che interessa in particolar modo Lido delle Nazioni, ma non solo, è il presidente di Confesercenti Delta Roberto Bellotti, il quale lancia un appello agli istituti di credito affinché possano fornire il servizio anche in via temporanea nelle zone che ne sono sprovviste.

"Ci stiamo addentrando nella stagione turistica – spiega Bellotti – e nelle prossime settimane sarà sempre maggiore l’afflusso di turisti verso le nostre coste. In particolare, su Lido Nazioni c’è una totale assenza di sportelli automatici per i prelievi e ciò crea particolare disagio per i cittadini, turisti e commercianti. Per piccoli prelievi, per prendere il caffè o i giornali, sono costretti a partire con il denaro da casa o spostarsi verso i bancomat più vicini". Un altro problema che viene segnalato da Bellotti è quello riguardante la copertura internet, non sempre efficiente per far funzionare i Pos per consentire i pagamenti elettronici: "Soprattutto nei week-end, quando si ha maggior afflusso di persone che si collegano alla rete, i Pos faticano a funzionare per scarsa connettività. E anche questo rappresenta una difficoltà per gli operatori turistici, i commercianti, nonché per la loro clientela. Occorre porre rimedio a queste situazioni per garantire una vacanza serena a chi raggiunge le nostre coste".

E per questa ragione, Bellotti lancia un appello: "Da una lettura dei giornali, spesso mi imbatto in articoli in cui gli istituti bancari comunicano bilanci estremamente positivi. Ecco: mi rivolgo proprio a loro, per chiedere di installare nelle zone sprovviste, sportelli automatici che garantiscano un servizio a cittadini, visitatori, turisti e commercianti del nostro territorio. Anche apparecchi temporanei, che consentano di coprire il bisogno nei periodi di maggior afflusso di persone". Un tema che viene da tempo sollevato, quello proposto dal presidente di Confesercenti Delta che si fa portavoce di una difficoltà che più volte gli è stata manifestata da parte di operatori turistici e commercianti della costa: "Credo sia indispensabile questo servizio – rimarca –, soprattutto in un territorio come il nostro che sta crescendo sotto il profilo turistico e vuole continuare in questa direzione. Questa situazione non è più accettabile: per questo – conclude -, rinnovo il mio appello agli istituti bancari o anche realtà private che offrano questa tipologia di servizio, a valutare l’installazione di sportelli automatici per il prelievo, laddove sia necessario. Per la nostra costa sarebbe davvero importante per essere competitiva con altre località a vocazione turistica".

Valerio Franzoni