Non ci sono le imprese del territorio

Probabilmente sì. E una svista alla quale si potrà porre rimedio (si spera) a breve, come fanno ben sperare le parole di Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio Ferrara-Ravenna, nell’articolo qui accanto: "Lavoreremo unitamente a Unioncamere nazionale e regionale e ai rappresentanti istituzionali e di governo, affinché sia inserito a breve".

In attesa che il vulnus sia sanato, e in vista delle prime convocazioni del comitato di indirizzo, sarebbe utile che i ferraresi al tavolo iniziassero a coordinarsi tra loro per fare squadra e arrivare con qualche idea chiara. Lo abbiamo scritto ed è stato detto più volte ma è bene ribadirlo a noi stessi: Ravenna non dorme (anzi) e, per Ferrara, la Zls dev’essere l’occasione per svegliarsi dal torpore. Prometeia e Unioncamere hanno calcolato che, dalla zona logistica, potrà derivare una rescita del Pil

tra il 3,3 e il 4,7 per cento (lo scenario ottimistico): + 8,8% l’incremento delle esportazioni. Conviene iniziare a lavorarci.