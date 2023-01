"Non dobbiamo scavare laghetti Abbiamo già il Po con i suoi canali"

di Mario Bovenzi

Come due ganasce di una morsa. Da una parte i mesi, ormai sempre più lunghi, dell’anno durante i quali l’acqua cade dal cielo con il contagocce. Dall’altra i periodi durante i quali si manifestano ondate improvvise e sempre più violente di maltempo, come la mareggiata che ha devastato il lido di Volano. In questa stretta fascia di terra si misurano secondo il presidente del Consorzio Bonifica di Ferrara, Stefano Calderoni vicepresidente dell’Anbi (associazione nazionale dei consorzi) le politiche per combattere la siccità e gli effetti del clima pazzo.

Due grandi sfide

"Non dobbiamo credere che una pioggerella cambi lo scenario con il quale ci confrontiamo da anni. Così come non possiamo cullarci sugli allori quando magari gli effetti drammatici della mareggiata sono alle nostre spalle. Il denominatore comune è uno solo, fare presto. Le difese a mare così come i sistemi idraulici vanno realizzati in tempi brevi, brevissimi. Non possiamo permetterci di restare impigliati nelle maglie soffocanti della burocrazia. Fare in fretta adesso per non trovarci poi a piangere gli effetti delle sferzate del maltempo"

Voi cosa avete fatto?

"I nostri dossier sono da tempo sui tavoli dei governi, dossier che tracciano il quadro della situazione che cambia, indicano la strada, ben precise soluzioni"

Gli invasi?

"Il piano laghetti qui in un certo senso esiste già. Il nostro invaso naturale è il fiume Po con la sua rete di canali, derivazioni, opere irrigue. Un invaso naturale che copre tutta la pianura, dal fiume al mare. In questo si misurano le nostre capacità di progettare, certo. Ma senza bisogno di scavare bacini, invasi"

Una bella fortuna, ma in pratica come farete a fermare l’acqua che scende e se ne va in mare

"La priorità è proprio questa, fermare, trattenere l’enorme quanità d’acqua che c’è nel grande fiume e nella rete irrigua. Noi l’abbiamo già fatto la scorsa estate, grazie al sistema di idrovore, al sistema delle quote. Tra le nostre richieste, tra i progetti per il Pnrr figura il canale di 15 chilometri San Nicolò-Medelana. Puntiamo ad un aumento della risorsa idrica tra quelle sponde del 50%"

Le valli?

"Un’altra zona cruciale per l’agricoltura, anche lì un altro progetto"

Quale?

"Si chiama canale circondariale, 55 chilometri che delimitano tutte le valli del Mezzano. Anche qui si rivela cruciale la capacità idrica di questo corso d’acqua, il suo potenziamento"

Insomma l’uovo di Colombo. E non avete così nemmeno bisogno di scavare invasi

"No, dobbiamo solo conservare questa mole grandissima d’acqua. In questo senso è fondamentale la gestione di tutto il bacino del fiume Po, dalle sorgenti alla foce. Serve una governance unica, una linea politica che produca una gestione unitaria"

Avete paura che qualcuno si porti via l’acqua, che si crei una lotta di campanili sugli argini?

"Una regia unitaria è fondamentale per evitare controindicazioni. Non vorremmo, per fare un esempio, che la realizzazione di bacini a monte finisca per impoverire chi sta più a valle, ovvero il Delta del Po. Dobbiamo evitare egoismi, da qui la necessità di una strategia unitaria dal Monviso al Delta. Serve un organismo che abbia pieni poteri, anche per evitare lungaggini, di finire nelle sabbie mobili della burocrazia".