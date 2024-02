Non è stata una "semplice goliardata"

Bianchi

Premesso: in quella tavolata di 24 (e più) giovani, sono certo non vi fosse nessuna volontà eversiva, ma i fatti non possono essere catalogati come "ragazzata". E se katane, manganelli con la griffe ’boia chi molla’, la pistola finta, calendari e santini inneggianti al Duce, come ribadiscono gli interessati, erano del parente nostalgico o del proprietario della casa in affitto – si sa, nel nostro Paese la colpa è sempre degli altri –, qualcuno spieghi il senso di un vademecum con le zozzeria da fare quella sera: dai canti beceri – ripresi da un sito – nei confronti di Yara, assassinata a 13 anni, Fiona May, per il colore della pelle, e altre innocenti vittime. Del saluto romano davanti alla polizia. Delle minacce a chi, fuori da quel tavolo, ha chiamato il 113. Atteggiamenti che devono fare riflettere sulla deriva di una società dove spirito di emulazione e il generare scempio e distruzione, diventano cose tristemente normali. Perché nessuno, tra i 24, quella sera ha avuto la decenza di alzarsi e andarsene? O si è ribellato alle ignobili ’regole’ dettate in chat? Hanno ragione Fortunato Arbib, presidente della Comunità ebraica, e Amedeo Spagnoletto (Meis) quando sostengono che questa vicenda fa paura. Non perché si possa ricreare qualcosa, ma per la sua facilità nel riprodurre la vergogna, nell’agire senza limiti giustificandosi dietro a un bicchiere di troppo o all’euforia della festa. "So’ ragazzi" sì, ma perdonatemi le goliardate sono altre.