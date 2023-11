Non è troppo tardi, uno scrittore in sala

Sarà lo scrittore Nicola Lombardi il protagonista, oggi alle 17, dell’appuntamento con la rassegna letteraria ‘Non è mai troppo tardi, tra parole e musica” alla biblioteca Bassani (via Grosoli 42, Barco). L’autore attraverso i suoi scritti, inquadrerà il senso e le finalità del genere horror e le linee evolutive della sua espressione letteraria: dal gotico alla ghost story, dall’horror psicologico al “fenomeno King” e allo splatter. Il gruppo teatrale Gli Acchiappastorie, interpreteranno il racconto di Lombardi dal titolo “Tre secondi” pubblicato nella raccolta “La Casa delle Scolopendre”. La presentazione dell’autore è a cura di Laura Bottoni.

La rassegna Non è mai troppo tardi, tra parole e musica è organizzata dall’Associazione Punte di Diamante A.P.S in collaborazione con la Biblioteca Bassani, il supporto di Radio Street Ferrara, VGS libri e il gruppo teatrale Gli Acchiappastorie. Il filo conduttore della rassegna è la valorizzazione degli artisti del territorio ferrarese, in un viaggio dinamico tra scrittura teatro e musica. Nicola Lombardi è nato a Ferrara nel 1965, esordisce nel 1989 con la raccolta Ombre- 17 racconti del terrore. Si lega poi al movimento letterario romano Neo Noir e pubblica racconti, articoli e traduzioni su riviste e antologie per diverse case editrici. Suoi sono i romanzi tratti dai film di Dario Argento Profondo Rosso e Suspiria per la Newton & Compton.