"Non è utile un nuovo canale, puliamo quelli che già ci sono"

CENTO

"Canale di Cento, Rigone, Canalazzo, Condotto Centrale, Guadora, Gorghi, Salione, Angelino, sono canali che, come sottolineato con enfasi anche dal presidente della Bonifica di Ferrara, sono realizzati alla perfezione e sono più che sufficienti per drenare le acque centesi verso il ferrarese". A dirlo, tornando a porre dubbi sulla reale necessità della realizzazione del nuovo Canalazzo, sono Salvatore Amelio, Giacomo Balboni, Mauro Bernardi, Paolo Bonzagni, Antonio Gallerani, Andrea Gilli, Franco Grandi, Donatella Malaguti, Claudio Tassinari, Barbara Vignoli, Michele Testa e Flavio Tuzet.

"Ci domandiamo se sia dunque necessario un nuovo canale da realizzarsi a ovest di Cento partendo dal canale di Cento attuale e che dovrebbe dirigersi verso nord alla base dei terreni sopraelevati e che dovrebbe ricollegarsi al Canale Guadora in zona via Monteborre e via Pecore – dicono - quanti problemi porterebbe con sé? Espropri, riduzione di terreno coltivabile, la creazione di zone insalubri a ridosso di abitati come in via Buonarroti e l’impossibilità di un possibile sviluppo urbanistico. Oppure bisognerebbe incrementare e rendere sistematico un intervento di manutenzione di tutti quelli esistenti? Ci dovrebbe essere a prescindere, visto che solo a Cento ci sono quasi 40mila abitanti che pagano le tasse al Consorzio Bonifica proprio per avere canali funzionanti e puliti senza ostacoli e con argini sicuri". E pongono altre riflessioni. "E’ vero come dice la Bonifica, che non è possibile fare la pulizia dei canali che passano sotto ad alcune zone urbanizzate come Canalazzo e Rigone – proseguono - Abbiamo esempi che ci fanno sentire cittadini di serie B. Se si osservano i canali nella zona di San Matteo della Decima, si vede bene che sono puliti e risagomati. Niente a che vedere a confronto con i canali abbandonati a se stessi della zona di via del Pioppo e via Rigone o anche lo stesso Canale di Cento e del Reno Canale, con livelli di sabbia e melma di notevole consistenza e che riducono la capacità di detti corsi d’acqua. Ed è vero che Cento non si merita un grande serbatoio per raccogliere le acque e dare irrigazione? Sarebbe anche giusto fare il censimento dei maceri e preparare un progetto per riportarli alla piena funzionalità".

