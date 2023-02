Gli animali e l’uomo convivono da sempre nel mondo cercando di adattarsi all’evolversi delle condizioni di vita; stando alla tesi dell’evoluzione siamo partiti dalle acque con gli anfibi per arrivare al volo degli uccelli, la natura fa il suo corso. Il rispetto verso gli animali si è via via ingrandito, alcuni sono diventati domestici, altri convivono con l’uomo in buona armonia. Ma non bisogna esagerare, non possiamo, in nome di amore verso gli animali, lasciare che piano piano prendano il nostro posto, si pensi ai cinghiali scesi in città e nelle strade provocando incidenti anche mortali, ai colombi padroni dei tetti con libertà di... bombardarci, alle nutrie che provocano danni alle rive dei fiumi e all’agricoltura. A Ferrara per un concerto di Springsteen al parco Bassani, è stato sollevato un polverone perché una giornata di musica avrebbe potuto disturbare gli uccelli e la fauna esistente in quel luogo.

Evidentemente la teoria dell’evoluzione che ha permesso al mondo animale di passare dalla vita in acqua alla possibilità di librarsi in cielo non trova applicazione a

Ferrara per una giornata di musica. Visto come stanno le cose, in via precauzionale, ho allontanato delle tortore che si apprestavano a nidificare sull’albero di fronte a casa mia, non vorrei dover cambiare abitazione per non disturbarle.

Giancarlo Vicentini