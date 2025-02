Non esce di casa da giorni. Anziano trovato senza vita

Dramma della solitudine. Un uomo di 79 anni è stato trovato ieri, senza vita, intorno a mezzogiorno, in via Galilei a Bondeno. Abitava in uno degli appartamenti Acer. Da alcuni giorni i vicini, abituati ad incontralo nelle scale e negli spazi del condominio, non lo vedevano e non avevano notizie di lui. Sono stati proprio loro a lanciare l’allarme chiamando le forze dell’ordine. Un uomo che viveva solo, lontano dai figli, aiutato da chi poteva aiutarlo, ma socievole e gentile. Da alcuni giorni non si percepivano segnali della sua presenza in quel palazzo di edilizia residenziale pubblica dove tutti si conoscono. Non si sentivano rumori arrivare dal suo appartamento anche solo quando apriva o chiudeva la porta di casa. E’ per questo che è scattata la chiamata dei vicini, impegnati a capire cosa potesse essere successo all’anziano che era improvvisamente sparito. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Bondeno. Nessuno rispondeva al citofono e al campanello di casa. Il silenzio. Il nulla. A quel punto sono stati allertati i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Bondeno che hanno forzato la porta, permettendo ai carabinieri di entrare. L’uomo era riverso a terra, sul pavimento della casa, senza vita, probabilmente a causa di un malore avvenuto alcuni giorni prima.

cl.f.