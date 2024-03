"Non esistono droghe leggere o pesanti, bisogna lavorare sulla sensibilizzazione"

"L’anno scorso in Italia ci sono stati 296 casi di overdose, di cui due causati dal Fentanyl. Nel nostro Paese questa sostanza non è ancora troppo presente, altrimenti avremmo notato i suoi effetti sulla società".’Nuove e vecchie droghe: un pericolo da affrontare tutti assieme’ è il titolo del convegno di ieri che si è tenuto nella sede dell’Accademia delle Scienze. A moderare l’incontro è stato Luigi Grassi, professore ordinario di Psichiatria e direttore del Dipartimento di Neuroscienze e riabilitazione di Unife. Nella mattinata è intervenuto Matteo Marti del centro collaborativo Dpa della presidenza del Consiglio dei ministri. Marti ha parlato del pericolo delle nuove sostanze psicoattive, in particolare dei cannabinoidi. "Non esistono droghe leggere o pesanti – afferma –. L’unico strumento che ce lo può dire è la bilancia, che ci conferma che un chilo pesa più di un grammo. I cannabinoidi sintetici sono pericolosi e generano effeti inaspettati. Essi – spiega – possono causare alterazioni sensorimotorie, provocando così incidenti. Possono avvenire anche le intossicazioni acute, causando così arresti cardiorespiratori".

Durante la presentazione, Marti ha mostrato vari suoi esperimenti eseguiti su topi, con i sintomi avuti in seguito alla somministrazione dei cannabinoidi. Poi ha anche fatto vedere dei video di ragazzi che hanno fatto uso di queste sostanze, con i relativi effetti. "I cannabinoidi – continua Marti – possono causare anche effetti a lungo termine, come l’ipercinesia motoria, la riduzione della memoria, l’alterazione del comportamento sociale e l’aumento dell’aggressività da parte del soggetto che ha fatto uso di queste sostanze. I canabinoidi sono molto più imprevedibili del Thc e una piccolissima dose può causare effetti pericolosi alla persona. Serve un lavoro di squadra e solo insieme si può fare qualcosa sulla prevenzione". Tra le 900 nuove sostanze psicoattive identificate, 169 sono cannabinoidi sintetici. "In reparto – segnala Grassi – vedo molte persone ricoverate a causa dell’abuso di vari mix di farmaci".

Nel pomeriggio a continuare ad esporre le proprie relazioni per il prosieguo del convegno sono stati l Franca Emanuelli, direttrice del dipartimento Dai Sm Dp, Roberto Zoppellari, presidente della società medico chirurgica di Ferrara e Luisa Garofani, direttrice dell’unità operativa complessa Serd e responsabile del programma dipendenze patologiche dell’Ausl.

Federico Besio