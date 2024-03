’Non fateci la festa’ alle Lucciole: "No alla violenza sulle donne"

"Non fateci la festa" è questa la singolare iniziativa, contro corrente, che scandirà la serata dell’8 marzo, in un apericena a Lucciole nella Nebbia, a Stellata. Letture con Paola Silvestri e Carlo Polastri. "Ha un doppio significato – spiega Paola Silvestri (nella foto) appassionata di arte e di teatro – ovvero non fateci del male, non uccideteci, ma anche nel senso che non è una festa. La giornata internazionale dei diritti della donna infatti, istituita dalle Nazioni Unite, ci ricorda le conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute nei corsi di secoli di lotta per la parità dei diritti. Quindi festa delle mimose e degli spogliarelli maschili proprio no". Con lei Carlo Polastri, docente di storia dell’arte, sarà una serata di letture brevi, a due voci, che si alternano sui testi di Serena Dandini, Gabriel Garcìa Màrquez, Tonino Guerra, Franca Rame. "Abbiamo scelto questi testi – sottolinea - che ci accompagnano da una vita ma abbiamo riscoperto e leggeremo in questa occasione con uno sguardo nuovo. Purtroppo si racconta anche la violenza, perpetrata nei confronti delle donne, sia fisica che psicologica ma con un messaggio di forza che deve derivare dalle donne perchè non accada più. Nel 2023 – ricorda la Silvestri - sono state uccise 120 donne in Italia e più di una decina nei primi due mesi del 2024. Purtroppo anche Bondeno, con Rossella Placati, ha vissuto questa tragedia ed è giusto ricordarla".

cl.f.