"Non fatevi sottrarre i vostri diritti"

"Vorrei che questi ragazzi fossero consapevoli di avere dei diritti che vanno rispettati da tutti: gli adulti, la società, le istituzioni. Hanno diritto di vivere, di essere liberi, di studiare, e hanno diritto alla completa parità di genere. Non bisogna rinunciare ai propri diritti, né permettere a qualcuno di sottrarceli". Leyli Fazeli è una giovane donna iraniana, e sa bene cosa significa perdere i diritti nella propria patria di origine: "Nell’Iran di oggi alle donne viene negata qualunque libertà, sono sempre seconde rispetto agli uomini. Ma la privazione dei diritti e delle libertà nel regime degli ayatollah è un problema che riguarda tutti". Il 6 marzo, insieme alla compatriota Niusha Mosheni, Leyli ha incontrato due classi del Liceo Ariosto di Ferrara (2°R e 1°P) per un’iniziativa organizzata da Cna Impresa Donna. "Sin dal primo giorno – ha detto la Presidente Jessica Morelli – abbiamo sostenuto la lotta del popolo iraniano. Abbiamo affisso uno striscione in tutte le sedi e organizzato una mostra fotografica (“Come l’acqua”) dedicata alle donne iraniane. L’iniziativa del liceo Ariosto si inserisce in questo contesto". "Dopo l’uccisione di Masha Amini – prosegue Leyli – il popolo iraniano ha detto basta. Ora, con la lotta vogliamo riprenderci i nostri diritti, e il governo non può più negarceli".