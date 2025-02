Non finisce i lavori di ristrutturazione. I proprietari lo minacciano di morte

"Ti vengo a prendere, sparo a te e alla tua famiglia. Non sai contro chi ti sei messo". Queste sarebbero le parole che avrebbe proferito Kristijan Duric, accusato insieme alla compagna di aver minacciato un artigiano, colpevole di aver interrotto i lavori di ristrutturazione alla loro casa. Il muratore, ad un certo punto, ha comunicato alla coppia di non volere proseguire gli interventi edili perché aveva trovato un lavoro come cuoco al mare. Per questo motivo, secondo l’accusa, i due avrebbero iniziato a minacciarlo, prospettando ritorsioni e aggressioni fisiche. Non solo. La coppia avrebbe anche minacciato la moglie dell’artigiano. Nel caso il marito non avesse ottemperato alle loro richieste di ristrutturare casa, i due avrebbero incaricato delle persone per usare violenza, anche di natura sessuale, nei confronti della donna. Ma non è tutto. La coppia avrebbe visto la moglie dell’artigiano uscire dalla caserma dei carabinieri e le avrebbero detto di non avere paura delle sue denunce, prospettando anche in questo caso ritorsioni gravi. A tutto questo si aggiungono messaggi vocali inviati sempre alla moglie dell’artigiano con contenuti offensivi. L’intento dei messaggi era anche quello di far capire di essere a conoscenza degli spostamenti della donna. Ad aggravare la situazione, infine, le minacce diretta all’artigiano di sparare a lui e alla sua famiglia nel caso non fossero andati avanti i lavori di ristrutturazione alla loro abitazione. Per questi motivi la coppia è accusata di minacce nei confronti del muratore e della sua compagna. Ad occuparsi del processo il pm Barbara Cavallo. Ieri si è tenuta un’udienza, ma il processo è rinviato nei prossimi mesi.

m.r.