"Non ha capito le conseguenze dei suoi atti"

Un’offerta risarcitoria "irricevibile" e una "mancata presa di coscienza da parte dell’imputato" delle conseguenze delle sue azioni. Si muove intorno a questi due punti cardine la riflessione dell’avvocato Simone Bianchi, difensore della mamma della giovane vittima di un presunto adescamento da parte di un suo docente e che ieri mattina si è costituito parte civile per il genitore e la bambina nel processo iniziato davanti al giudice Giuseppe Palasciano. "Ci siamo opposti alla richiesta di messa alla prova avanzata dall’imputato perché riteniamo che l’offerta risarcitoria avanzata questa mattina sia del tutto irricevibile – ha dichiarato il legale a margine dell’udienza –. Ma ancor più dell’aspetto risarcitorio, abbiamo rimarcato quella che secondo noi è una mancata presa di coscienza da parte dell’imputato delle gravi conseguenze che le sue condotte hanno provocato non solo alla minore, ma anche a tutto il suo nucleo familiare".

E ancora. "Ovviamente, questo aspetto, nel caso di ammissione alla messa alla prova, dovrà far parte integrante del programma di trattamento che verrà stilato – ha aggiunto –. L’obbiettivo dei miei assistiti è evitare in tutti i modi che quello che è successo a loro possa capitare nuovamente ad altre famiglie". Tutto verrà comunque deciso all’udienza predibattimentale fissata per il 20 ottobre, quando il giudice valuterà l’eventuale nuova offerta risarcitoria e, di conseguenza, l’ammissione o meno alla messa alla prova.

f. m.