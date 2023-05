Non ha il documento sulla valutazione rischi, imprenditore multato

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Ferrara hanno notificato ad una 56 enne ferrarese, titolare di una ditta di commercio di abbigliamento, con più sedi operative in provincia e sede legale nel capoluogo, una sanzione amministrativa di 2.457 euro, in quanto, nel corso delle ispezioni e delle verifiche effettuate dai militari è emerso che un’unità produttiva, sita in Argenta, non custodiva, come prescritto dalla normativa, il documento valutazione rischi all’interno dell’azienda. I militari ricordano l’importanza della redazione e della custodia del documento valutazione rischi, prevista per legge, essendo di fatto un vademecum, sia per i titolari che per i lavoratori, dei rischi in cui possono incorrere gli operatori all’interno degli spazi aziendali eo nel corso delle operazioni e delle cautele da adottare. Tali informazioni sono vitali per una corretta informazione dei dipendenti e per la prevenzione degli infortuni. Proseguiranno incessanti nei prossimi mesi i controlli dei Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro estense.