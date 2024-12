"Non ho architettato niente. Dispiace, si è fregato da solo"

"Finalmente, non ce la facevo più". Si lascia andare a uno sfogo dal retrogusto di soddisfazione Daniel Servelli, dipendente Cidas e parte civile nel processo sulle presunte pressioni sulla cooperativa da parte dell’assessore Nicola Lodi, ieri condannato. Ascoltata la sentenza, Servelli spende qualche considerazione, al fianco del suo avvocato Gaia Fabrizia Righi. "È durata tre anni – dichiara –. Io vivo del mio lavoro e andarci con questo peso non è stato facile. Ero etichettato come personaggio politico, come avversario. Ma io non sono avversario di nessuno. Io critico o lodo sia a destra che a sinistra". Poi qualche parola per Lodi. "Mi dispiace per lui, avrebbe potuto avere la carriera politica spianata – osserva –. Ha voluto fare il fenomeno e si è fregato da solo". L’ultimo passaggio è sul suo ruolo nella vicenda. "Non ho architettato niente – assicura –, ho solo registrato la conversazione".