"Non ho il gas a casa". Minaccia di darsi fuoco. Salvato dai carabinieri

Ieri mattina i carabinieri sono intervenuti allo Spazio Enel di via Malagodi a Cento per un uomo con intenti suicidi che, brandendo una bottiglia in plastica e un accendino, minacciava di darsi fuoco se non avesse avuto aiuto a risolvere un suo problema. I militari hanno iniziato a parlargli cercando di calmarlo, riuscendo a far uscire i presenti dagli uffici, due impiegate e un cliente che era in attesa. L’uomo si era cosparso gli indumenti con il liquido contenuto nella bottiglia, ma la calma e il continuo dialogo dei carabinieri hanno fatto sì che desistesse dal suo intento, consegnando accendino e bottiglia (risultata contenere benzina) ai militari. Tolti gli indumenti impregnati di benzina, è stato visitato dal 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Calmatosi, l’uomo, in lacrime, ha confidato ai militari che il gesto dimostrativo era scaturito dalla difficoltà di non riuscire ad allacciare la fornitura del gas a casa sua, nonostante vari tentativi che si sono protratti oltre un mese, pur non avendo problemi di morosità. Un disagio acuito dalla presenza, in casa, della moglie disabile.