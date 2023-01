Non paga la spesa e viene denunciato

I carabinieri hanno denunciato un cinquantenne ferrarese, ritenuto il presunto autore di un insolito furto di generi alimentari al centro commerciali. L’uomo, domenica mattina si era recato nell’esercizio commerciale riempendo il carrello della spesa con diversi oggetti e materiali optando, all’atto dell’uscita, per il varco destinato alle casse automatiche ’self service. Il cliente effettuava apparentemente le operazioni in maniera corretta, salvo tuttavia scannerizzare, e quindi

contabilizzare, solo una minima parte degli oggetti. Effettuato il pagamento e ottenuta la ricevuta, per l’importo di poche decine di euro, è uscito. L’uomo è poi stato fermato dagli addetti alla sicurezza prima e dai militari poi, i quali hanno accertato che la spesa fatta era per 240 euro di merce non pagata. Utili per la denuncia anche le riprese video.