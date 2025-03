Non parte la comunità energetica. Alberghini si dimette da consigliere

Colpo di scena giovedì sera in consiglio comunale a Bondeno. Non era annunciato. Al termine della seduta si è dimesso Gino Alberghini, consigliere comunale della lista civica di maggioranza che sostiene il sindaco Simone Saletti ‘E…avanti’. Nessun attacco politico ma solo l’amarezza per ‘un progetto non riuscito: "Avevo un’idea in testa – ha spiegato – quello di creare a Bondeno una ‘Comunità energetica’ di modello cooperativo, cogliendo tutte quelle opportunità e finanziamenti che una realtà che non commercializza, ma produce e condivide energia rinnovabile, può avere. Con vantaggi per l’ambiente e per le famiglie. Non ci sono riuscito. E come ho imparato nella vita, quando si fallisce occorre fare un passo indietro. Non do la colpa a nessuno. Ma non sono riuscito a convincere l’amministrazione comunale della bontà e dell’utilità di questo progetto. Stanno facendo scelte diverse". Un progetto portato avanti da Alberghini da ben tre anni. Tra le molteplici iniziative aveva organizzato su questo tema ben tredici incontri, alcuni dei quali anche molto partecipati dai cittadini. "Le motivazioni delle mie dimissioni – ha sottolineato non sono motivazioni politiche. Anzi, questa amministrazione non solo mi ha sempre lasciato libertà assoluta di esprimere le mie idee anche quando non coincidevano con le loro, ma mi ha anche supportato in questi tre anni in cui mi sono impegnato sulla transazione energetica. Mi sono dimesso perché non sono riuscito a far capire all’amministrazione comunale questa idea e se uno fallisce, come ho fatto io, non deve scaricare le responsabilità ad altri, ma assumersi le sue. E così voglio fare". Ma cosa sta succedendo a proposito di Comunità energetiche: "L’amministrazione comunale – risponde interpellato Alberghini – ha fatto una scelta legittima, che non ha ancora annunciato, ma che è un percorso diverso. La cooperativa, che non è commerciale come un’associazione, poteva cogliere opportunità importantii.

cl.f.