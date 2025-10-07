Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Ferrara
Non poteva allontanarsi dal Comune di Gubbio 'Sorvegliato speciale' arrestato in stazione
7 ott 2025
REDAZIONE FERRARA
Non poteva allontanarsi dal Comune di Gubbio ‘Sorvegliato speciale’ arrestato in stazione

Si aggirava per Argenta nonostante non potesse allontanarsi dal suo Comune di residenza, in Umbria. Un comportamento che, alla fine,...

Si aggirava per Argenta nonostante non potesse allontanarsi dal suo Comune di residenza, in Umbria. Un comportamento che, alla fine, gli è costato piuttosto caro. Nel pomeriggio di venerdì scorso, infatti, i carabinieri della stazione di Argenta hanno arrestato un 34enne sorvegliato speciale che, senza alcun tipo di autorizzazione da parte del tribunale di Perugia, si è allontanato dal Comune di Gubbio, dove aveva l’obbligo di permanere.

L’uomo, che si aggirava nei presi della stazione ferroviaria del paese, è stato notato e riconosciuto da una pattuglia dell’Arma, che tra l’altro lo aveva già arrestato per analoga violazione lo scorso agosto.

La sorveglianza speciale è un provvedimento che il tribunale può adottare per contenere i comportamenti illeciti di quei soggetti abitualmente dediti alla commissione di reati, anche limitandone la libertà di movimento. Ultimati gli accertamenti del caso, come disposto dalla procura, il 34enne è stato accompagnato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata di ieri il tribunale ha convalidato l’arresto. Al momento non è chiaro quale fosse la ragione che ha spinto il sorvegliato speciale dalle nostre parti. Un dettaglio comunque al vaglio dei militari, che hanno ricostruito i dettagli dell’accaduto.

