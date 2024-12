"Non puoi campare con la ’cassa’"

Adriatik Lame ne sa qualcosa. E’ con un amico al mercato, bancarelle e quattro chiacchiere, auto alla ricerca del parcheggio, donne con le sportine, qualche maglione magari con lo sconto da incartare e regalare. Che il risparmio è la parola d’ordine. "Ho due bambini che devono andare a scuola, che devo crescere. E lo devo fare con i soldi della cassa integrazione". Racconta forte la sua amarezza. Lavora per un’azienda che ‘serve’ la Toyota, un orizzonte tra luci ed ombre. "Come fai ad andare avanti così? Trovare un altro lavoro è un impresa in una provincia che vive una forte crisi. Ma sei costretto a guardarti in giro. Con la ’cassa’ non campi, non porti avanti una famiglia".